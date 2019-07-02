«Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают выполнение рейсов в Прагу

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Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливает полёты в столицу Чехии — Прагу — из Екатеринбурга и Жуковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы перевозчика.

По его словам, данные меры реализуются в связи с решением авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полёты.

При этом отмечается, что запланированные на 2 июля рейсы У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага задерживаются на неопределённый срок. 

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов Москва — Прага 2 июля в связи с тем, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полётов.

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