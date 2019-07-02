СМИ: Британку сняли с рейса Малага — Лондон за слишком глубокое декольте

Подданную Великобритании 31-летнюю Харриет Осборн сняли с рейса Малага — Лондон из-за откровенного наряда, передаёт The Sun.

Отмечается, что пассажирка надела блузку с глубоким декольте.

По словам Осборн, после того, как она зашла в самолёт, стюардесса попросила её накинуть что-то поверх блузки, а после — настояла на том, чтобы пассажирка покинула салон воздушного судна.

В авиакомпании прокомментировали произошедшее, подтвердив, что не пустили девушку на борт из-за неподобающего внешнего вида и поведения.

Там указали, что Осборн согласилась надеть накидку, однако продолжила грубить членам экипажа.

Впоследствии её вывели из самолёта, девушке пришлось купить билет на другой рейс.

Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.

Также URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.