На Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин
- РИА Новости
Инцидент произошёл в марте 2018 года на рейсе Екатеринбург — Пекин.
«Женщина подозревалась по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое на воздушном судне». Однако в суде учли, что женщина извинилась и ранее не привлекалась к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей, который обвиняемая сразу заплатила.
Ранее сообщалось, что жителя Челябинской области оштрафовали за дебош на борту рейса Екатеринбург — Анталья.
Также Nation News сообщал, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.