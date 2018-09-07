На Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает URA.RU.
На Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в марте 2018 года на рейсе Екатеринбург — Пекин.

«Женщина подозревалась по статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое на воздушном судне». Однако в суде учли, что женщина извинилась и ранее не привлекалась к уголовной ответственности», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей, который обвиняемая сразу заплатила.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинской области оштрафовали за дебош на борту рейса Екатеринбург — Анталья.

Также Nation News сообщал, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.

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