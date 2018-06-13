Жителя Челябинской области оштрафовали за дебош на борту рейса Екатеринбург — Анталья
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69-летний мужчина обещал взорвать авиалайнер и расстрелять пассажиров.
Как заявила старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России Ирина Россель, суд удовлетворил ходатайство следователя, назначив обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.
«Указанное основание прекращения уголовного дела по статье «хулиганство» является не реабилитирующим», — отметила она.
Ранее Nation News сообщало, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.