Жителя Челябинской области оштрафовали за дебош на борту рейса Екатеринбург — Анталья

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Жителя Челябинской области оштрафовали за дебош в самолёте, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом сообщает URA.RU.
Жителя Челябинской области оштрафовали за дебош на борту рейса Екатеринбург — Анталья
  • © Anton Belitsky
  • globallookpress.com

69-летний мужчина обещал взорвать авиалайнер и расстрелять пассажиров.

Как заявила старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России Ирина Россель, суд удовлетворил ходатайство следователя, назначив обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

«Указанное основание прекращения уголовного дела по статье «хулиганство» является не реабилитирующим», — отметила она.

Ранее Nation News сообщало, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.

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