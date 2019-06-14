Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
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«Самолет «Аэрофлота», который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира. Вероятно, он был пьян», — заявил Рудский.
Он добавил, что пограничники сняли пассажира с рейса и поместили его в изолятор в Варшаве. Воздушное судно вылетело в Москву после дозаправки.
Ранее URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице Москвы за дебош на борту самолёта.