В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

Решение Чехии относительно полётов авиакомпаний из России не связано с политикой, речь идёт только об экономических вопросах. Об этом заявил зампред палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Войтех Филип.

Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию необходимо разрешить на основе переговоров министерств транспорта двух государств, передаёт ТАСС.

«Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год… Это только экономические вещи, (речь идёт о том. — RT), сколько самолётов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолётов пролетает через Чехию, сколько — через Россию», — указал он.

2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

Компания «Уральские авиалинии» приостановила полёты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, а «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары.

В Минтрансе России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что «действия чешских авиавластей» нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами.

По заявлениям ведомства, в настоящее время продолжаются переговоры между авиавластями двух государств.