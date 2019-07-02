В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

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Решение Чехии относительно полётов авиакомпаний из России не связано с политикой, речь идёт только об экономических вопросах. Об этом заявил зампред палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Войтех Филип.
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
  • Reuters

Он подчеркнул, что сложившуюся ситуацию необходимо разрешить на основе переговоров министерств транспорта двух государств, передаёт ТАСС.

«Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год… Это только экономические вещи, (речь идёт о том. — RT), сколько самолётов будет летать в Прагу, сколько — в Москву, а также сколько самолётов пролетает через Чехию, сколько — через Россию», — указал он.

2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

Компания «Уральские авиалинии» приостановила полёты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, а «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары. 

В Минтрансе России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что «действия чешских авиавластей» нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами.

По заявлениям ведомства, в настоящее время продолжаются переговоры между авиавластями двух государств. 

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