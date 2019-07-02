В пользу пассажиров: Чехия вновь разрешила российским авиакомпаниям полёты в страну
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Прага разрешила российским авиакомпаниям продолжить полёты в страну до 7 июля, сообщили в Минтрансе Чехии.
«Министерство транспорта Российской Федерации утром 2 июля 2019 года выдало разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года. После этого министерство транспорта Чешской Республики запустило ответную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Полёты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении на сайте Минтранса Чехии.
Действия авиавластей Чехии, наложивших запрет на полёты российских компаний, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, ранее заявили в Минтрансе России.
«Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки», — говорилось в ранее распространённом заявлении ведомства.
В Ростуризме отмечали, что поддерживают постоянный контакт с Росавиацией по вопросу ограничения авиасообщения между РФ и Чехией.
«Идут переговоры авиационных властей России и Чехии и, конечно, ситуация разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов», — заявил ТАСС советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.
В ведомстве предположили, что отмена ряда рейсов никак не скажется на потоке организованных туристов, но может повлиять на граждан, самостоятельно направившихся в Чехию.
Во вторник, 2 июля, стало известно, что три российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» — отменили часть рейсов в Чехию.
Первым об этом решении заявил «Аэрофлот». Компания уточнила, что власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение полётов.
- Reuters
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«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля», — говорится в сообщении на сайте компании.
Как отметили в «Аэрофлоте», чешские власти аннулировали разрешения несмотря на то, что компания располагает всеми техническими возможностями для выполнения полётов.
Вместе с тем перевозчик сообщил, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 в Чехию не отменены.
В посольстве России в Чехии отметили, что готовы помочь гражданам, у которых возникли проблемы из-за ситуации с авиасообщением.
«Посольство РФ в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран, — приводит РИА Новости заявление российского дипредставительства. — Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь».
«Уральские авиалинии» и «Победа»
Также утром во вторник, 2 июля, стало известно, что «Уральские авиалинии» приостановили полёты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Прагу.
«Рейс У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределённый срок. Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам», — заявили в компании.
Однако вскоре «Уральские авиалинии» объявили о возобновлении авиасообщения. При этом рейс из Екатеринбурга в Прагу вылетел с задержкой в четыре часа.
«Победа» также приостановила рейсы в Карловы Вары, объяснив этот шаг требованием авиавластей Чехии.
РИА Новости уточняет со ссылкой на представителей перевозчика, что «Победа» также получила требование авиавластей Чехии прекратить полеты из Москвы в Карловы Вары, несмотря на действующие допуски на этот маршрут.
По информации «Интерфакса», причиной ограничения полётов российских перевозчиков в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов для чешских авиалиний, согласованных Москвой.
«По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — пояснил собеседник агентства.
- globallookpress.com
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По данным РИА Новости, речь идёт о рейсе Прага — Сеул авиакомпании Czech Airlines.
В свою очередь, в самой чешской компании заявили, что полёты её самолётов в Россию продолжаются. Об этом агентство сообщило со ссылкой на представителей перевозчика.
«Чешские авиавласти ввели ограничение на выполнение рейсов российским авиакомпаниям в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага — Сеул по транссибирским трассам», — заявил собеседник агентства.