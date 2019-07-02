В пользу пассажиров: Чехия вновь разрешила российским авиакомпаниям полёты в страну

Прага разрешила возобновить полёты российских авиакомпаний в Чехию до 7 июля. Во вторник, 2 июля, «Аэрофлот» и «Победа» заявили, что вынуждены отметить рейсы в эту страну, поскольку её власти аннулировали соответствующие разрешения. Об аналогичных трудностях сообщила также компания «Уральские авиалинии». В Минтрансе РФ подчеркнули, что действия Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении. В посольстве России указали, что готовы оказать поддержку гражданам РФ, которые столкнулись с трудностями из-за отмены рейсов.

Прага разрешила российским авиакомпаниям продолжить полёты в страну до 7 июля, сообщили в Минтрансе Чехии.

«Министерство транспорта Российской Федерации утром 2 июля 2019 года выдало разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года​​​. После этого министерство транспорта Чешской Республики запустило ответную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков. Полёты также будут разрешены до 7 июля 2019 года», — говорится в сообщении на сайте Минтранса Чехии.

Действия авиавластей Чехии, наложивших запрет на полёты российских компаний, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, ранее заявили в Минтрансе России.

«Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки», — говорилось в ранее распространённом заявлении ведомства.

В Ростуризме отмечали, что поддерживают постоянный контакт с Росавиацией по вопросу ограничения авиасообщения между РФ и Чехией.

«Идут переговоры авиационных властей России и Чехии и, конечно, ситуация разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов», — заявил ТАСС советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

В ведомстве предположили, что отмена ряда рейсов никак не скажется на потоке организованных туристов, но может повлиять на граждан, самостоятельно направившихся в Чехию.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что три российские авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» — отменили часть рейсов в Чехию.

Первым об этом решении заявил «Аэрофлот». Компания уточнила, что власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение полётов.

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«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, «Аэрофлот» вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля», — говорится в сообщении на сайте компании.

Как отметили в «Аэрофлоте», чешские власти аннулировали разрешения несмотря на то, что компания располагает всеми техническими возможностями для выполнения полётов.

Вместе с тем перевозчик сообщил, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 в Чехию не отменены.

В посольстве России в Чехии отметили, что готовы помочь гражданам, у которых возникли проблемы из-за ситуации с авиасообщением.

«Посольство РФ в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков​​​. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран, — приводит РИА Новости заявление российского дипредставительства. — Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь».

«Уральские авиалинии» и «Победа»

Также утром во вторник, 2 июля, стало известно, что «Уральские авиалинии» приостановили полёты из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в Прагу.

«Рейс У6-701 Екатеринбург — Прага и У6-751 Жуковский — Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределённый срок. Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам», — заявили в компании.

Однако вскоре «Уральские авиалинии» объявили о возобновлении авиасообщения. При этом рейс из Екатеринбурга в Прагу вылетел с задержкой в четыре часа.

«Победа» также приостановила рейсы в Карловы Вары, объяснив этот шаг требованием авиавластей Чехии.

РИА Новости уточняет со ссылкой на представителей перевозчика, что «Победа» также получила требование авиавластей Чехии прекратить полеты из Москвы в Карловы Вары, несмотря на действующие допуски на этот маршрут.

По информации «Интерфакса», причиной ограничения полётов российских перевозчиков в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов для чешских авиалиний, согласованных Москвой.

«По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — пояснил собеседник агентства.

globallookpress.com

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По данным РИА Новости, речь идёт о рейсе Прага — Сеул авиакомпании Czech Airlines.

В свою очередь, в самой чешской компании заявили, что полёты её самолётов в Россию продолжаются. Об этом агентство сообщило со ссылкой на представителей перевозчика.