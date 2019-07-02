Чехия отменила запрет на выполнение рейсов российских авиакомпаний

Власти Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства транспорта республики.

«Полёты российских авиакомпаний вновь разрешены… Чехия и Россия хотят договориться», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, сложившаяся ситуация «является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полётов» государств.

2 июля несколько российских авиакомпаний отменили или приостановили рейсы в Чехию из-за решения чешской стороны аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.

В Минтрансе России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что «действия чешских авиавластей» нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами.

В Чехии отметили, что решение относительно полётов российских авиакомпаний не связано с политикой.