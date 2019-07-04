Минтранс Чехии рассказал о ходе переговоров по авиасообщению с Россией

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Чехия и Россия ведут интенсивные переговоры по авиасообщению, сообщил представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка.
Минтранс Чехии рассказал о ходе переговоров по авиасообщению с Россией
  • © Igor Zehl/CTK
  • globallookpress.com

«Могу подтвердить, что интенсивные переговоры между представителями Министерств транспорта Чехии и России продолжаются, чешская сторона заинтересована в том, чтобы был достигнут компромисс по обсуждаемым проблемам», — приводит его слова РИА Новости.

Йемелка отметил, что обсуждения идут по электронной почте, с чешской стороны их ведёт глава отдела гражданской авиации Зденек Йелинек.

О результатах может быть объявлено в выходные, добавил он.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что переговоры о воздушном сообщении между двумя странами приведут к совместным решениям до 7 июля.

«Аэрофлот»«Уральские авиалинии» и «Победа» с 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.

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