Минтранс Чехии рассказал о ходе переговоров по авиасообщению с Россией

Чехия и Россия ведут интенсивные переговоры по авиасообщению, сообщил представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка.

«Могу подтвердить, что интенсивные переговоры между представителями Министерств транспорта Чехии и России продолжаются, чешская сторона заинтересована в том, чтобы был достигнут компромисс по обсуждаемым проблемам», — приводит его слова РИА Новости.

Йемелка отметил, что обсуждения идут по электронной почте, с чешской стороны их ведёт глава отдела гражданской авиации Зденек Йелинек.

О результатах может быть объявлено в выходные, добавил он.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что переговоры о воздушном сообщении между двумя странами приведут к совместным решениям до 7 июля.

«Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» с 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.



