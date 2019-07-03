Дитрих прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Чехией

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Глава Минтранса Евгений Дитрих выразил надежду, что переговоры России и Чехии о воздушном сообщении приведут к «совместным решениям» до 7 июля.
Дитрих прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Чехией
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Сейчас идут переговоры авиационных властей, которые, как мы надеемся, к установленной дате приведут нас к совместным решениям», — цитирует Дитриха Интерфакс.

Он добавил, что не хотел бы в настоящий момент давать оценок тому, что произошло.

«Для нас сейчас важно не потерять авиасообщение. Я думаю, что это в интересах обеих сторон», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот»«Уральские авиалинии» и «Победа» с 2 июля отменили часть рейсов в Прагу и Карловы Вары в связи с соответствующим решением авиационных властей Чехии.

Впоследствии стало известно, что в Чехии разрешили возобновить полёты российских авиакомпаний в страну до 7 июля.

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