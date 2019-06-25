СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Об этом сообщает РИА Новости.
«Члены СБ осудили атаку на нефтяные танкеры, так как это представляет серьёзную угрозу для морской навигации и энергопоставок», — отметил постоянный представитель Кувейта при всемирной организации Мансур Аль-Отаиби.
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы, впоследствии на судах возник пожар.
Соединённые Штаты возложили вину за произошедшее на Иран. С подобным заявлением выступил в том числе президент США Дональд Трамп.
Тегеран, в свою очередь, отрицает любые обвинения в свой адрес, а также какую-либо причастность с инциденту.