В ООН призвали США и Иран сохранять стальную выдержку после ЧП с БПЛА
- Reuters
«У меня есть только одна рекомендация: стальные нервы», — цитирует агентство официального представителя женевского отделения ООН Алессандру Веллуччи.
Ранее в Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления со стороны Вашингтона.
Американские СМИ также передавали, что Иран получил сообщение от лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с беспилотником.
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с напряжённой обстановкой вокруг Ирана.
Ситуация в регионе обострилась 20 июня после того, как американский беспилотник Global Hawk был сбит ВВС КСИР в провинции Хормозган.