В ООН призвали США и Иран сохранять стальную выдержку после ЧП с БПЛА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны соблюдать стальную выдержку в условиях обострения ситуации в Персидском заливе, сообщает ТАСС.

«У меня есть только одна рекомендация: стальные нервы», — цитирует агентство официального представителя женевского отделения ООН Алессандру Веллуччи.

Ранее в Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления со стороны Вашингтона.

Американские СМИ также передавали, что Иран получил сообщение от лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с беспилотником.

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с напряжённой обстановкой вокруг Ирана.

Ситуация в регионе обострилась 20 июня после того, как американский беспилотник Global Hawk был сбит ВВС КСИР в провинции Хормозган.