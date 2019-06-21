В ООН призвали США и Иран сохранять стальную выдержку после ЧП с БПЛА

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны соблюдать стальную выдержку в условиях обострения ситуации в Персидском заливе, сообщает ТАСС.
В ООН призвали США и Иран сохранять стальную выдержку после ЧП с БПЛА
  • Reuters

«У меня есть только одна рекомендация: стальные нервы», — цитирует агентство официального представителя женевского отделения ООН Алессандру Веллуччи.

Ранее в Минобороны Ирана назвали инцидент с БПЛА США попыткой давления со стороны Вашингтона.

Американские СМИ также передавали, что Иран получил сообщение от лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с беспилотником. 

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с напряжённой обстановкой вокруг Ирана.

Ситуация в регионе обострилась 20 июня после того, как американский беспилотник Global Hawk был сбит ВВС КСИР в провинции Хормозган.

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