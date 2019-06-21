СМИ: Оман передал Ирану послание США об атаке
- Reuters
Уточняется, что Трамп потребовал от Тегерана начать переговоры с Вашингтоном.
В ответ на требование американского лидера Иран предупредил Соединённые Штаты о риске «региональных и международных» последствий возможного удара.
По словам источников агентства, решение о переговорах в подобных ситуациях принимает верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
«Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему для принятия решения», — уточнил один из них.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Трамп одобрил военные удары по территории Ирана после сообщений о сбитом американском БПЛА, нарушившем воздушное пространство ближневосточного государства.
Впоследствии, по некоторым данным, лидер отменил операцию.
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения СМИ, отметив, что в «США ведут осознанную линию на обострение обстановки» в Иране.