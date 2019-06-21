СМИ: Оман передал Ирану послание США об атаке

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Иран при посредничестве Омана получил сообщение от лидера США Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с американским БПЛА. Как передаёт Reuters со ссылкой на информированные источники, ближневосточному государству было дано «ограниченное количество времени» на ответ.
СМИ: Оман передал Ирану послание США об атаке
  • Reuters

Уточняется, что Трамп потребовал от Тегерана начать переговоры с Вашингтоном.

В ответ на требование американского лидера Иран предупредил Соединённые Штаты о риске «региональных и международных» последствий возможного удара. 

По словам источников агентства, решение о переговорах в подобных ситуациях принимает верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

«Мы ясно дали понять, что лидер против любых переговоров, но сообщение будет передано ему для принятия решения», — уточнил один из них.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Трамп одобрил военные удары по территории Ирана после сообщений о сбитом американском БПЛА, нарушившем воздушное пространство ближневосточного государства.

Впоследствии, по некоторым данным, лидер отменил операцию.

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал сообщения СМИ, отметив, что в «США ведут осознанную линию на обострение обстановки» в Иране.

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