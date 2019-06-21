Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана «балансированием на грани войны»

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения СМИ относительно возможных планов Соединённых Штатов нанести удар по Ирану после того, как представители КСИР сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство ближневосточного государства.
Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана «балансированием на грани войны»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасна. Это я бы назвал балансированием на грани войны», — цитирует его РИА Новости

Кроме того, Рябков добавил, что в «США ведут осознанную линию на обострение обстановки» в ближневосточном регионе.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники передавала, что президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран считает действия США в ситуации с беспилотником провокацией.

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