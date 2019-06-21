Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана «балансированием на грани войны»
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасна. Это я бы назвал балансированием на грани войны», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, Рябков добавил, что в «США ведут осознанную линию на обострение обстановки» в ближневосточном регионе.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники передавала, что президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию.
20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
В МИД Ирана заявили, что Тегеран считает действия США в ситуации с беспилотником провокацией.