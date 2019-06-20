Трамп допустил, что Иран мог сбить БПЛА США по ошибке

Президент США Дональд Трамп допустил, что решение сбить американский дрон могло быть принято в Иране по ошибке.

Его выступление транслировал NBC.

JUST IN: President Trump says he is not sure, but "I think they made a mistake," someone under the command in Iran, in shooting down the US drone. pic.twitter.com/kTKCzlVut1 — NBC News (@NBCNews) 20 июня 2019 г.

«У меня есть ощущение, и я могу ошибаться, а могу быть и прав, а я прав почти всегда, у меня есть чувство, что это было сделано по ошибке, которую допустил кто-то, кому не следовало делать это»

Трамп добавил, что не считает это ошибкой страны, а рассматривает лишь как ошибку конкретного человека, который находится под иранским командованием.

Ранее Трамп на фоне ситуации с американским беспилотником заявил в своём Twitter, что Иран совершил «очень большую ошибку».

Как сообщалось, иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Впоследствии в МИД Ирана выразили надежду на то, что подобная ситуация не повторится.