В МИД Ирана надеются, что ситуация с беспилотником США не повторится

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в эфире радио IRIB выразил надежду на то, что ситуация с американским беспилотником, который нарушил границу государства и впоследствии был сбит, не повторится.

«Надеемся, что враги не повторят ошибок», — цитирует его РИА Новости.

Также Мусави подчеркнул, что Иран не стремится к нагнетанию напряжённости в регионе, однако будет и дальше защищать свою территорию.

Ранее в Иране заявили, что беспилотник США Global Hawk был сбит Военно-воздушными силами КСИР в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство ближневосточного государства.