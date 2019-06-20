В МИД Ирана надеются, что ситуация с беспилотником США не повторится

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Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в эфире радио IRIB выразил надежду на то, что ситуация с американским беспилотником, который нарушил границу государства и впоследствии был сбит, не повторится.
В МИД Ирана надеются, что ситуация с беспилотником США не повторится
  • РИА Новости

«Надеемся, что враги не повторят ошибок», — цитирует его РИА Новости.

Также Мусави подчеркнул, что Иран не стремится к нагнетанию напряжённости в регионе, однако будет и дальше защищать свою территорию.

Ранее в Иране заявили, что беспилотник США Global Hawk был сбит Военно-воздушными силами КСИР в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство ближневосточного государства. 

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