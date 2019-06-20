В МИД Ирана надеются, что ситуация с беспилотником США не повторится
- РИА Новости
«Надеемся, что враги не повторят ошибок», — цитирует его РИА Новости.
Также Мусави подчеркнул, что Иран не стремится к нагнетанию напряжённости в регионе, однако будет и дальше защищать свою территорию.
Ранее в Иране заявили, что беспилотник США Global Hawk был сбит Военно-воздушными силами КСИР в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство ближневосточного государства.