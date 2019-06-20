МИД Ирана назвал провокационными действия сбитого беспилотника США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.

«Выражая решительный протест подобного рода агрессивным и провокационным действиям, предостерегаем от незаконного и агрессивного проникновения в воздушное пространство страны любого объекта или летательного средства, любого посягательства на территорию Ирана и нарушения границы», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Ранее Тегеран заявил, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана. В Иране заявили, что это является «ясным посланием Вашингтону».

Позднее представитель Вооружённых сил США заявил, что «никакие американские летательные аппараты не были задействованы в иранском воздушном пространстве в это время».