Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой

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Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«Это было бы катастрофой, для региона как минимум. Потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона», — сказал Путин.

По его словам, очень трудно просчитать последствия, которые наступят в результате применения военной силы. 

Как отметил глава государства, очень бы не хотелось, чтобы события развивались по этому сценарию.

США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. С такими заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп.

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