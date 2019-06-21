В Минобороны Ирана считают инцидент с БПЛА США попыткой давления
- Reuters
«Америка своими провокационными действиями... пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии «давление — переговоры», — цитирует его РИА Новости.
Ранее СМИ передавали, что Иран при посредничестве Омана получил сообщение от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с американским БПЛА.
Также отмечалось, что в послании Трамп потребовал от Тегерана начать переговоры с Вашингтоном.