В Минобороны Ирана считают инцидент с БПЛА США попыткой давления

Короткая ссылка
Глава Министерства обороны Ирана Амир Хатами в беседе с агентством ILNA заявил, что ситуация с американским беспилотником является попыткой Соединённых Штатов оказать давление на Тегеран с целью добиться начала переговорного процесса.
В Минобороны Ирана считают инцидент с БПЛА США попыткой давления
  • Reuters

«Америка своими провокационными действиями... пытается оказать максимально возможное давление на Иран в рамках стратегии «давление — переговоры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ передавали, что Иран при посредничестве Омана получил сообщение от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с американским БПЛА. 

Также отмечалось, что в послании Трамп потребовал от Тегерана начать переговоры с Вашингтоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить