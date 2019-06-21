Песков назвал ситуацию вокруг Ирана «весьма напряжённой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана.

«Ситуация в Персидском заливе весьма напряжённая, это вызывает крайнюю обеспокоенность. Мы самым внимательным образом отслеживаем эту ситуацию и призываем все страны, которые имеют отношение к этому, к сдержанности», — сказал он.

20 июня сообщалось, что американский беспилотник Global Hawk был сбит ВВС КСИР в провинции Хормозган.

Как передавали впоследствии СМИ, Иран при посредничестве Омана получил сообщение от лидера США Дональда Трампа с предупреждением о планируемой атаке после ситуации с нарушившим воздушное пространство ближневосточного государства американским БПЛА.

В свою очередь, глава Министерства обороны ИРИ Амир Хатами заявил, что Соединённые Штаты пытаются оказать давление на Тегеран с целью добиться начала переговорного процесса.