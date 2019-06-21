Тегеран выразил протест Вашингтону в связи с инцидентом с БПЛА США

Министерство иностранных дел Ирана выразило протест Соединённым Штатам в связи с инцидентом с американским беспилотником, который был сбит в воздушным пространстве Тегерана после нарушения границы.

«Исламская Республика Иран выразила официальный протест США через посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы страны», — говорится в сообщении внешеполитического ведомства Ирана в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что хотя Иран не стремится к войне, страна имеет право в соответствии с уставом ООН принимать необходимые меры против «любых враждебных действий» на своей территории.

Кроме того, Иран призвал мировое сообщество отреагировать на «непрекращающиеся незаконные действия США», которые дестабилизируют обстановку в Персидском заливе.

Ранее Управление гражданской авиации США запретило авиакомпаниям страны совершать полёты в воздушном пространстве Ирана.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого беспилотника США провокацией.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.