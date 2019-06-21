Тегеран выразил протест Вашингтону в связи с инцидентом с БПЛА США
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«Исламская Республика Иран выразила официальный протест США через посольство Швейцарии в Тегеране, которое представляет интересы страны», — говорится в сообщении внешеполитического ведомства Ирана в Twitter.
В ведомстве подчеркнули, что хотя Иран не стремится к войне, страна имеет право в соответствии с уставом ООН принимать необходимые меры против «любых враждебных действий» на своей территории.
Кроме того, Иран призвал мировое сообщество отреагировать на «непрекращающиеся незаконные действия США», которые дестабилизируют обстановку в Персидском заливе.
Ранее Управление гражданской авиации США запретило авиакомпаниям страны совершать полёты в воздушном пространстве Ирана.
20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого беспилотника США провокацией.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.