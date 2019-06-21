Авиакомпаниям США запретили полёты в воздушном пространстве Ирана

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Управление гражданской авиации (FAA) Соедиённых Штатов выпустило приказ, запрещающий авиакомпаниям США полёты в воздушном пространстве Ирана. Об этом информирует CNBC.

По данным FAA, гражданский самолёт находился в 45 милях (72 км) от сбитого Ираном американского беспилотника.

«На момент перехвата в этом районе работало множество самолётов гражданской авиации», — заявили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.

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