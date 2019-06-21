Авиакомпаниям США запретили полёты в воздушном пространстве Ирана
По данным FAA, гражданский самолёт находился в 45 милях (72 км) от сбитого Ираном американского беспилотника.
«На момент перехвата в этом районе работало множество самолётов гражданской авиации», — заявили в ведомстве.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.