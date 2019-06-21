Пентагон опубликовал карту полёта сбитого Ираном беспилотника США

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Пентагон опубликовал карту полёта сбитого Ираном беспилотника Соединённых Штатов. Об этом информирует Military Times.

«В четверг днём Пентагон предоставил журналистам карту, показывающую, что сбитый Ираном беспилотник США был над международными водами, оспаривая утверждения Ирана о том, что беспилотник летел над Ираном», — говорится в тексте.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.

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