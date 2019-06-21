Пентагон опубликовал карту полёта сбитого Ираном беспилотника США
«В четверг днём Пентагон предоставил журналистам карту, показывающую, что сбитый Ираном беспилотник США был над международными водами, оспаривая утверждения Ирана о том, что беспилотник летел над Ираном», — говорится в тексте.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп допустил, что решение сбить дрон США могло быть принято в Иране по ошибке.