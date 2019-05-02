Лавров о словах Помпео относительно «планов» Мадуро покинуть Венесуэлу: неправда
- РИА Новости
«Если перечислять всё то, о чём говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы — и на все эти вопросы, как правило, ответ будет... ну, если дипломатично, то: «Неправда», — указал министр.
По словам Лаврова, накануне у него состоялся телефонный разговор с Помпео, который, как отметил дипломат, призывал российских партнёров отказаться от поддержки Мадуро, «не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы».
«Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции: «Мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление Майка Помпео о «намерении» Николаса Мадуро покинуть Венесуэлу с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы планировал покинуть САР в период острой фазы сирийского конфликта.
Накануне Помпео заявил, что Мадуро якобы был готов покинуть Венесуэлу 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.