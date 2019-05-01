Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свою страну с новостями о том, что лидер Сирии Башар Асад якобы намеревался покинуть государство в период острой фазы сирийской войны.
Захарова сравнила слова Помпео о Мадуро с «новостями о бегстве Асада»
  • РИА Новости

На своей странице в Facebook она напомнила слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который опроверг заявление Помпео, назвав его несерьёзным.

«...Майк Помпео вечером сказал, что у меня, у Мадуро, был самолёт, готовый улететь, и что русские запретили мне покидать страну. Сеньор Помпео, пожалуйста, как несерьёзно!» — привела Захарова слова лидера Венесуэлы.

Она сравнила подобные заявления Помпео с информационными вбросами о бегстве Асада из Сирии.

«Я позволю себе напомнить, что новости о «бегстве Асада и его семьи в Россию» вбрасывались регулярно в мировое информационное пространство в момент острой фазы сирийской эпопеи», — отметила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что вмешательство Соединённых Штатов в суверенные дела Венесуэлы может привести к коллапсу в Боливарианской Республике.

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