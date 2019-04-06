Дочь Бжезинского упрекнула Трампа в неподобающем поведении

Мика Бжезински, ведущая программы Morning Joe на телеканале MSNBC, дочь известного политолога Збигнева Бжезинского, заявила, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе съёмок одного из выпусков шоу несколько лет назад обнял её «неподобающим» образом, передаёт The Hill.

Она упомянула о поведении лидера во время разговора о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, которого ранее несколько женщин обвинили в домогательствах.

«В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии», — сказала Бжезински.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.

Ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Аналогичные обвинения выдвинули ещё несколько женщин.

Впоследствии Трамп опубликовал в своём Twitter ироничное видео, на котором Байден сам себя обнимает за плечи.