Дочь Бжезинского упрекнула Трампа в неподобающем поведении
- Reuters
Она упомянула о поведении лидера во время разговора о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, которого ранее несколько женщин обвинили в домогательствах.
«В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии», — сказала Бжезински.
Каких-либо подробностей произошедшего не приводится.
Ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Аналогичные обвинения выдвинули ещё несколько женщин.
Впоследствии Трамп опубликовал в своём Twitter ироничное видео, на котором Байден сам себя обнимает за плечи.