Трамп опубликовал шуточное видео про Байдена
«Добро пожаловать обратно, Джо!» — написал Трамп.
WELCOME BACK JOE! pic.twitter.com/b2NbBSX3sx— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 апреля 2019 г.
В ролике Байден объясняет свою привычку притрагиваться к людям после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.
Ранее Байден прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны женщин привычкой притрагиваться к людям, в том числе жать им руку и хватать за плечо.
Как сообщалось, бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По её словам, политик «неподобающе касался» и потёрся об неё носом в 2009 году в Гринвиче.