Трамп опубликовал шуточное видео про Байдена

Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter шуточное видео, на котором бывший вице-президент Джо Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову.

«Добро пожаловать обратно, Джо!» — написал Трамп.

В ролике Байден объясняет свою привычку притрагиваться к людям после того, как несколько женщин обвинили его в неподобающем поведении.

Ранее Байден прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны женщин привычкой притрагиваться к людям, в том числе жать им руку и хватать за плечо.

Как сообщалось, бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По её словам, политик «неподобающе касался» и потёрся об неё носом в 2009 году в Гринвиче.