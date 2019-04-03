Байден объяснил привычку трогать людей на фоне обвинений в домогательстве
По словам бывшего вице-президента, он привык к физическому контакту с людьми, так как это часть коммуникации.
Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts— Joe Biden (@JoeBiden) 3 апреля 2019 г.
«Социальные нормы начали меняться, они сместились, и границы защиты личного пространства были перезагружены», — сказал Байден в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Он добавил, что «понял и услышал» тех, кто пожаловался на его поведение.
«Я буду внимательнее», — сказал Байден.
Ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По её словам, политик «неподобающе касался» и потёрся об неё носом в 2009 году в Гринвиче.
Также в неподобающем поведении политика обвинили 22-летняя Кейтлин Карусо и 59-летняя писательница Д.Дж. Хилл.