Байден объяснил привычку трогать людей на фоне обвинений в домогательстве

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Бывший вице-президент США Джо Байден прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны женщин привычкой притрагиваться к людям, в том числе жать им руки и хватать их за плечи.

По словам бывшего вице-президента, он привык к физическому контакту с людьми, так как это часть коммуникации.

«Социальные нормы начали меняться, они сместились, и границы защиты личного пространства были перезагружены», — сказал Байден в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Он добавил, что «понял и услышал» тех, кто пожаловался на его поведение.

«Я буду внимательнее», — сказал Байден.

Ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут. По её словам, политик «неподобающе касался» и потёрся об неё носом в 2009 году в Гринвиче.

Также в неподобающем поведении политика обвинили 22-летняя Кейтлин Карусо и 59-летняя писательница Д.Дж. Хилл.

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