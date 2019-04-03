Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении

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Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении.
Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times.

В итоге общее количество подобных жалоб, поданных на политика, возросло до четырёх.

Отмечается, что список пополнили 22-летняя Кейтлин Карусо и 59-летняя писательница Д. Дж. Хилл.

По данным издания, Карусо заявила, что когда ей было 19 лет, Байден положил руку на её бедро на мероприятии, посвящённом борьбе с сексуальным насилием, в университете штата Невада в Лас-Вегасе.

Как указала Хилл, в отношении неё политик поступил неподобающе в 2012 году, когда она и её муж решили сфотографироваться с бывшим вице-президентом на мероприятии по сбору средств в Миннеаполисе. Она заявляет, что он положил руку ей на плечо, а затем опустил её на спину, что заставило женщину чувствовать себя «очень некомфортно».

Ранее бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила Байдена в домогательствах. Позднее аналогичное обвинение выдвинула 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут, по её слова политик «неподобающе касался» и потёрся об неё носом в 2009 году в Гринвиче.

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