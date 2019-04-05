Трамп назвал Байдена «угрозой самому себе»

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден представляет угрозу лишь «самому себе».
Трамп назвал Байдена «угрозой самому себе»
  • Reuters

Об этом сообщает CBS.

«Я не рассматриваю его как угрозу. Я думаю, что он представляет угрозу лишь самому себе», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Ранее Трамп опубликовал в своём Twitter шуточное видео, на котором Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову. Позднее бывший вице-президент США отреагировал на опубликованный главой государства ролик.

В марте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить