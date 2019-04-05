Трамп назвал Байдена «угрозой самому себе»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден представляет угрозу лишь «самому себе».

Об этом сообщает CBS.

«Я не рассматриваю его как угрозу. Я думаю, что он представляет угрозу лишь самому себе», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Trump on Joe Biden: "I don't see him as a threat. I think he's only a threat to himself." https://t.co/WyEpqH88PPpic.twitter.com/gKTCzFt1aT — CBS News (@CBSNews) 5 апреля 2019 г.

Ранее Трамп опубликовал в своём Twitter шуточное видео, на котором Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову. Позднее бывший вице-президент США отреагировал на опубликованный главой государства ролик.

В марте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник писала, что Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.