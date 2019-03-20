WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По её данным, Байден 19 марта «обратился по меньшей мере к полдюжине своих сторонников, чтобы сказать им, что он собирается баллотироваться на пост президента».

Отмечается, что он попросил своих сторонников помочь ему собрать добровольные пожертвования на предвыборную кампанию. Байден заявил, что ему необходимо «быстро собрать несколько миллионов долларов».

По словам источника, также политик выразил обеспокоенность из-за того, что ему не удастся собрать средства с помощью онлайн-пожертвований, как это делают некоторые другие кандидаты.

Ранее Байден оговорился об участии в президентских выборах в США.