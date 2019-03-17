Байден оговорился об участии в президентских выборах в США

Короткая ссылка
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.
Байден оговорился об участии в президентских выборах в США
  • Reuters

Об этом информирует CNN

По словам Байдена, его критикуют «новые левые».

«Но у меня самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в Соединённых… всех, кто мог бы баллотироваться», — отметил он.

Отмечается, что это заявление Байдена вызвало одобрение присутствовавших сторонников политика.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил отказ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон от участия в президентских выборах в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить