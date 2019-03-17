Байден оговорился об участии в президентских выборах в США
- Reuters
Об этом информирует CNN.
По словам Байдена, его критикуют «новые левые».
«Но у меня самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в Соединённых… всех, кто мог бы баллотироваться», — отметил он.
Отмечается, что это заявление Байдена вызвало одобрение присутствовавших сторонников политика.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил отказ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон от участия в президентских выборах в 2020 году.