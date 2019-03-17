Байден оговорился об участии в президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления перед сторонниками Демократической партии в штате Делавэр оговорился о своём участии в выборах главы государства.

Об этом информирует CNN.

По словам Байдена, его критикуют «новые левые».

«Но у меня самый прогрессивный послужной список среди всех, кто баллотируется в Соединённых… всех, кто мог бы баллотироваться», — отметил он.

Отмечается, что это заявление Байдена вызвало одобрение присутствовавших сторонников политика.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН оценил отказ экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон от участия в президентских выборах в 2020 году.