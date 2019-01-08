Эксперт назвал возможные сроки создания конституции Сирии
«Я думаю, до конца 2019 года они должны управиться и написать конституцию, но точных сроков назвать не может ещё никто», — отметил он.
Также, как добавил Фитин, бывший спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил желание разместить конституционный комитет САР в Женеве.
Данное решение было принято в том числе в связи с нежеланием европейской штаб-квартиры организации потерять статус основного посредника в сирийском урегулировании.
«Все 150 человек будут заседать именно там, пока не примут окончательный проект конституции», — уточняет издание.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва, Тегеран и Анкара намерены провести первую встречу конституционного комитета Сирии в начале 2019 года.