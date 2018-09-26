Патрушев выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Ахвазе
- © РИА Новости
Отмечается, что в настоящее время Патрушев пребывает в Тегеране на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.
«Терроризм — наш общий враг, и нам необходимо наращивать координацию усилий для эффективной борьбы с ним во всех его проявлениях», — цитирует его РИА Новости.
22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.
В результате произошедшего погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к теракту в городе причастны США и «одна из стран Персидского залива».