Патрушев выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Ахвазе

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев выразил соболезнования секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в связи с терактом в городе Ахвазе.
Патрушев выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Ахвазе
  • © РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время Патрушев пребывает в Тегеране на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.

«Терроризм — наш общий враг, и нам необходимо наращивать координацию усилий для эффективной борьбы с ним во всех его проявлениях», — цитирует его РИА Новости.

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада. 

В результате произошедшего погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения. 

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к теракту в городе причастны США и «одна из стран Персидского залива».

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