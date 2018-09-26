Патрушев выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Ахвазе

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев выразил соболезнования секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в связи с терактом в городе Ахвазе.

Отмечается, что в настоящее время Патрушев пребывает в Тегеране на консультациях по урегулированию ситуации в Афганистане.

«Терроризм — наш общий враг, и нам необходимо наращивать координацию усилий для эффективной борьбы с ним во всех его проявлениях», — цитирует его РИА Новости.

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.

В результате произошедшего погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к теракту в городе причастны США и «одна из стран Персидского залива».