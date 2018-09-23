Рухани рассказал о причастных к теракту в Ахвазе странах

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США и «одна из стран Персидского залива» причастны к нападению, которое было совершено на военном параде в Ахвазе.

Об этом сообщается на сайте иранского лидера.

«Одна из южных стран Персидского залива взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и политики боевиков. Они никогда не испытывали сожаления и не прекращали своих преступлений», — сказал он.

Как указал Рухани, США со своей стороны также оказывают поддержку наёмным боевикам в регионе, предоставляя им всё необходимое.

Иранский лидер отметил, что те, кто совершил нападение, ответят за него в рамках закона и интересов Ирана.

Ранее в иранской провинции Хузестан 24 сентября было объявлено днём траура.

В городе Ахваз иранской провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.