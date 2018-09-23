В иранской провинции Хузестан 24 сентября объявлено днём траура

В иранской провинции Хузестан объявили день траура — 24 сентября. Об этом сообщило агентство IRNA.

«После террористической атаки в юго-западном городе Ахваз, в результате которой погибли 25 гражданских лиц, духовный лидер Мухаммед Али Мусави Джазеайри и генерал-губернатор Голам Реза Шариати объявили понедельник, 24 сентября, днем траура», — говорится в публикации.

В своём заявлении лидеры подчеркнули, что террористическая атака, в результате которой погибли их соотечественники, «обнажила подлую натуру врагов иранской нации и исламской системы».

«Наёмники считают, что теракты будут сеять разногласия среди людей. Всё, что они должны знать, — их слепые атаки не остаются незамеченными, поскольку люди и сотрудники безопасности сохраняют бдительность», — сообщается в материалах агентства.

Ранее в городе Ахваз иранской провинции Хузестан четверо боевиков открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

По последним данным, погибли не менее 24, а пострадали более 50 человек.