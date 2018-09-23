Генсек ООН выразил соболезнования иранскому народу в связи с терактом на параде

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил соболезнования семьям погибших в террористической атаке, произошедшей во время военного парада в иранском городе Ахвазе. Соответствующее сообщение было размещено на сайте пресс-службы генсека ООН.

«Генеральный секретарь осуждает атаку, случившуюся сегодня на юго-западе Ирана в городе Ахваз, которая, как сообщается, оставила много погибших, в том числе детей», — говорится в материалах пресс-службы.

В сообщении подчеркивается, что генсек ООН «выражает свои соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирана».

Кроме этого, Гуттериш пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при террористической атаке.

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