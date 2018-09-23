Генсек ООН выразил соболезнования иранскому народу в связи с терактом на параде
«Генеральный секретарь осуждает атаку, случившуюся сегодня на юго-западе Ирана в городе Ахваз, которая, как сообщается, оставила много погибших, в том числе детей», — говорится в материалах пресс-службы.
В сообщении подчеркивается, что генсек ООН «выражает свои соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирана».
Кроме этого, Гуттериш пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при террористической атаке.
Ранее, в иранской провинции Хузестан объявили день траура — 24 сентября.
Ранее в городе Ахваз иранской провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.