В Совбезе ООН призвали привлечь к суду организаторов теракта в Иране

Совет Безопасности ООН осудил теракт в иранском Ахвазе и призвал привлечь к суду организаторов нападения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СБ ООН для прессы.

«Члены СБ подчёркивают, что нужно привлечь к ответственности и отдать под суд исполнителей, организаторов и спонсоров этих постыдных террористических актов», — указывается в сообщении.

В Совбезе призывают все государства, согласно международному праву и соответствующим резолюциям организации, активно сотрудничать в этом отношении с властями Ирана.

В документе подчёркивается, что СБ «осуждает самым решительным образом отвратительный и трусливый теракт» в Ахвазе и выражает соболезнования семьям погибших, а также желает скорейшей поправки пострадавшим.

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада. В результате произошедшего погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к теракту в Ахвазе причастны США и «одна из стран Персидского залива».