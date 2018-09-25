Рухани прокомментировал заявление Хейли о теракте в Ахвазе

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал заявление постпреда США при ООН Никки Хейли по поводу теракта на военном параде в иранском городе Ахваз.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Официальный представитель США недавно сказала ужасное про террористическую атаку в Ахвазе и выставила иранское правительство ответственным за теракт! Что бы подумали американцы, если бы мы сказали такое же про теракт 11 сентября?» — написал он.

A US official has recently said terrible things about Ahvaz terrorist attack and held Iranian gov. responsible for that attack! What would Americans think if we were to say such a thing about the 9/11 terrorist attacks? — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 24 сентября 2018 г.

Так он ответил на слова Хейли, которая в интервью телеканалу CNN, комментируя обвинения Ирана по поводу причастности США к теракту в Ахвазе, рекомендовала Рухани обратить внимание на происходящее в его стране.

«Его народ протестует, все деньги, которые поступали в Иран, шли на его военные расходы... Он может обвинять нас в чем угодно. Но ему стоит посмотреть в зеркало», — сказала она.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к теракту в Ахвазе причастны США и «одна из стран Персидского залива».

В результате произошедшего погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.