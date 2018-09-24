Верховный лидер Ирана назвал финансировавшие организацию теракта в Ахвазе страны

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал страны, из которых, согласно данным соответствующих докладов, могло поступать финансирование для организации теракта на военном параде в Ахвазе.
Верховный лидер Ирана назвал финансировавшие организацию теракта в Ахвазе страны
  • AFP

Об этом сообщает пресс-служба лидера.

«Согласно докладам, эту трусливую работу сделали те же лица, которых спасают США в Сирии и Ираке. Тратятся на них Саудовская Аравия и ОАЭ», — отметил Хаменеи.

При этом он добавил, что лица, причастные к теракту, понесут жёсткое наказание.

Ранее сообщалось, что в городе Ахваз иранской провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». 

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