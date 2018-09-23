В Иране 24 сентября объявлено днём траура по погибшим в результате теракта в Ахвазе

Правительство Ирана объявило понедельник, 24 сентября, траурным днём после теракта на военном параде в городе Ахвазе, жертвами которого стали 28 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана Хасана Рухани.

«Правительство Исламской Республики Иран выражает соболезнования храбрым людям из провинции Хузестан и терпящим страдания семьям жертв и пострадавших в результате инцидента и объявляет день их похорон (понедельник, 24 сентября 2018 года) национальным днём траура», — говорится в тексте.

При этом в правительстве Ирана призвали стран-соседей предпринимать меры по борьбе с терроризмом и спонсорами радикальных группировок.

Ранее сообщалось, что в городе Ахваз иранской провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».