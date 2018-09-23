В Иране 24 сентября объявлено днём траура по погибшим в результате теракта в Ахвазе
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана Хасана Рухани.
«Правительство Исламской Республики Иран выражает соболезнования храбрым людям из провинции Хузестан и терпящим страдания семьям жертв и пострадавших в результате инцидента и объявляет день их похорон (понедельник, 24 сентября 2018 года) национальным днём траура», — говорится в тексте.
При этом в правительстве Ирана призвали стран-соседей предпринимать меры по борьбе с терроризмом и спонсорами радикальных группировок.
Ранее сообщалось, что в городе Ахваз иранской провинции Хузестан боевики открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».