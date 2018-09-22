Верховный лидер Ирана рассказал о причастных к организации теракта в Иране странах

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о странах, которые, как предполагается, могут быть причастны к организации теракта в Ахвазе.
Верховный лидер Ирана рассказал о причастных к организации теракта в Иране странах
  • Reuters

«Жестокая и печальная трагедия, в которой погибли наши дорогие граждане в Ахвазе, осуществлённая наёмными террористами, вновь продемонстрировала злодеяния врагов иранской нации... Это преступление — заговор поддерживаемых США региональных держав, целью которых является создание небезопасной ситуации в нашей стране», — говорится в тексте, опубликованном на сайте иранского лидера.

Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате произошедшего, а также отдал распоряжение компетентным органам установить личности причастных к организации теракта.

Ранее сообщалось, что четверо боевиков открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов. 

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт в городе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». 

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