Асад выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на военном параде в Иране

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Президент Сирии Башар Асад выразил глубокие соболезнования иранскому лидеру Хасану Рухани в связи с терактом, который произошёл во время военного парада в городе Ахваз.
Асад выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на военном параде в Иране
  • © Reuters

«Выражаю от своего лица и от народа САР искренние соболезнования дружественному народу ИРИ в связи с гибелью невинных людей. Мы также самым решительным образом осуждаем этот трусливый и преступный террористический акт», — цитирует агентство SANA сообщение.

Асад также призвал «спонсоров и покровителей терроризма» пересмотреть позицию по поддержке радикалов в разных регионах мира.

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана был совершён теракт.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт в городе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». 

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