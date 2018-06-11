Мэй заявила, что возвращение к формату G8 можно обсуждать только после изменения позиции России

Британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала возможность возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает BBC.

«Любая дискуссия о том, может ли Россия вернуться обратно за стол (переговоров. — RT), не может иметь место, пока Россия не изменит свою позицию», — сказала Мэй.

Она также напомнила, что участие России в G8 было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что возврат России в G8 станет позитивным событием для всего мира.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась обратно в G8.