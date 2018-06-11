Мэй призвала страны G7 отказаться от отношений по принципу «око за око»

Государства — участники G7 должны положить конец эскалации отношений по принципу «око за око», заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, комментируя ситуацию вокруг разногласий между США и странами ЕС, Мексики и Канады из-за торговых мер, введённых Вашингтоном.

«Мы должны улучшить систему торговли, основанной на международном законодательстве, таким образом, чтобы выгоду от свободной торговли ощущал каждый... Нам необходимо избегать продолжающейся эскалации отношений «око за око», — заявила Мэй в ходе выступления перед парламентариями, которое транслировал телеканал Sky News.

При этом премьер добавила, что «не все страны играют по правилам», а также осудила решение США о введении пошлин на алюминий и сталь из стран ЕС, Мексики и Канады.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не позволит ни друзьям, ни врагам наживаться на США в сфере торговли.

Также канадский министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о подготовке ответа на пошлины США.