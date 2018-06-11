Мэй призвала страны G7 отказаться от отношений по принципу «око за око»
- Reuters
«Мы должны улучшить систему торговли, основанной на международном законодательстве, таким образом, чтобы выгоду от свободной торговли ощущал каждый... Нам необходимо избегать продолжающейся эскалации отношений «око за око», — заявила Мэй в ходе выступления перед парламентариями, которое транслировал телеканал Sky News.
При этом премьер добавила, что «не все страны играют по правилам», а также осудила решение США о введении пошлин на алюминий и сталь из стран ЕС, Мексики и Канады.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не позволит ни друзьям, ни врагам наживаться на США в сфере торговли.
Также канадский министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о подготовке ответа на пошлины США.