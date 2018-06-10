Глава МИД Канады заявила о подготовке ответа на пошлины США
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«Позиция наших европейских партнёров и Японии совпадает с нашей. Мы находимся в тесной координации с ЕС и Мексикой по перечню ответных мер. Япония и ЕС встречались с нами для того, чтобы это обсудить. Мы направили жалобу во Всемирную торговую организацию», — цитирует Фриланд РИА Новости.
Ранее глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила, что американский лидер Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7 в Канаде.