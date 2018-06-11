Трамп заявил, что не позволит американским друзьям наживаться на США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не позволит ни друзьям, ни врагам наживаться на США в сфере торговли.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Извините, но мы не можем больше позволять нашим друзьям или врагам наживаться на нас в торговой сфере. Для нас американский рабочий должен быть на первом месте!» — отметил он.

Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что Трамп во время личной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».

10 июня глава США сообщил, что не позволит другим странам навязывать Соединённым Штатам пошлины.