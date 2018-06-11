Трамп заявил, что не позволит американским друзьям наживаться на США
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Извините, но мы не можем больше позволять нашим друзьям или врагам наживаться на нас в торговой сфере. Для нас американский рабочий должен быть на первом месте!» — отметил он.
Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что Трамп во время личной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».
10 июня глава США сообщил, что не позволит другим странам навязывать Соединённым Штатам пошлины.