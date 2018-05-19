Мэй и Трюдо отметили важность механизма реагирования G7 на враждебные действия

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Премьер-министры Великобритании и Канады Тереза Мэй и Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора отметили важность наличия у стран G7 механизма быстрого реагирования на враждебные действия. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

«Они обсудили общность взглядов, разделяемых ими по вопросам обеспечения безопасности. Они согласились с тем, что координация между странами-членами станет ключевым вопросом для «семёрки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, саммит G7 пройдёт 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания намерена использовать саммиты для укрепления антироссийской стратегии.

В апреле сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в Канаде летом 2018 года.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.

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