Мэй и Трюдо отметили важность механизма реагирования G7 на враждебные действия
«Они обсудили общность взглядов, разделяемых ими по вопросам обеспечения безопасности. Они согласились с тем, что координация между странами-членами станет ключевым вопросом для «семёрки», — говорится в сообщении.
Как отмечается, саммит G7 пройдёт 8-9 июня в канадской провинции Квебек.
Ранее СМИ сообщали, что Великобритания намерена использовать саммиты для укрепления антироссийской стратегии.
В апреле сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7, который пройдёт в Канаде летом 2018 года.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН оценил призыв главы либеральной Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера вернуться к формату G8.