СМИ: Великобритания намерена использовать саммиты для укрепления антироссийской стратегии

Короткая ссылка
Британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран, пишет газета The Guardian.
СМИ: Великобритания намерена использовать саммиты для укрепления антироссийской стратегии
  • Reuters

По данным издания, в 2018 году Великобритания планирует использовать «ряд международных встреч на высшем уровне», чтобы призвать к «созданию комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией» и пересмотреть «способ ведения дипломатического диалога с Москвой».

Отмечается, что в качестве площадок для «укрепления стратегии» британские дипломаты выбрали грядущие саммиты G7, G20, саммиты стран НАТО и Европейского союза.

Соответствующие меры будут приняты в связи с инцидентом в Солсбери, подчёркивает газета.

Ранее стало известно, что посольство России в Великобритании намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных