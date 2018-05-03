СМИ: Великобритания намерена использовать саммиты для укрепления антироссийской стратегии

Британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран, пишет газета The Guardian.

По данным издания, в 2018 году Великобритания планирует использовать «ряд международных встреч на высшем уровне», чтобы призвать к «созданию комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией» и пересмотреть «способ ведения дипломатического диалога с Москвой».

Отмечается, что в качестве площадок для «укрепления стратегии» британские дипломаты выбрали грядущие саммиты G7, G20, саммиты стран НАТО и Европейского союза.

Соответствующие меры будут приняты в связи с инцидентом в Солсбери, подчёркивает газета.

Ранее стало известно, что посольство России в Великобритании намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.