СМИ: Великобритания намерена использовать саммиты для укрепления антироссийской стратегии
- Reuters
По данным издания, в 2018 году Великобритания планирует использовать «ряд международных встреч на высшем уровне», чтобы призвать к «созданию комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией» и пересмотреть «способ ведения дипломатического диалога с Москвой».
Отмечается, что в качестве площадок для «укрепления стратегии» британские дипломаты выбрали грядущие саммиты G7, G20, саммиты стран НАТО и Европейского союза.
Соответствующие меры будут приняты в связи с инцидентом в Солсбери, подчёркивает газета.
Ранее стало известно, что посольство России в Великобритании намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.