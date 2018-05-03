Посольство России в ближайшее время согласует дату встречи посла с британскими парламентариями

Посольство России в Великобритании в ближайшее время намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

«Что касается встречи посла с депутатами, инициатива которой исходит от российской стороны, в ближайшее время согласуем с группой по России взаимоприемлемую дату. Исходим из того, что в контексте острой ситуации в российско-британских отношениях на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипаль, убийства Николая Глушкова, участия Великобритании в незаконной военной операции против Сирии британским парламентариям важно ознакомиться с российской точкой зрения из первых рук», — сказал представитель посольства.

Ранее глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант в своём Twitter опубликовал пост с приглашением посла России Александра Яковенко 9 мая на встречу с британскими парламентариями.

В посольстве России объяснили отказ от встречи празднованием Дня Победы.