Посольство России в ближайшее время согласует дату встречи посла с британскими парламентариями

Короткая ссылка
Посольство России в Великобритании в ближайшее время намерено согласовать дату встречи посла с британскими парламентариями.
Посольство России в ближайшее время согласует дату встречи посла с британскими парламентариями
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

«Что касается встречи посла с депутатами, инициатива которой исходит от российской стороны, в ближайшее время согласуем с группой по России взаимоприемлемую дату. Исходим из того, что в контексте острой ситуации в российско-британских отношениях на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипаль, убийства Николая Глушкова, участия Великобритании в незаконной военной операции против Сирии британским парламентариям важно ознакомиться с российской точкой зрения из первых рук», — сказал представитель посольства.

Ранее глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант в своём Twitter опубликовал пост с приглашением посла России Александра Яковенко 9 мая на встречу с британскими парламентариями. 

В посольстве России объяснили отказ от встречи празднованием Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных